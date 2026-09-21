Kangra News: चिट्टे के साथ पंजाब के दो युवकों सहित तीन गिरफ्तार

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एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा के अनुसार सीआईए टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर देर रात रजोल के पास गज खड्ड पुल पर नाकाबंदी की थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें चालक लक्की (35) निवासी गढ़ बनखंडी, देहरा के पास से 7.22 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी कार भी जब्त कर ली है।दूसरी ओर परागपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों राहुल कुमार और कमलप्रीत सिंह को रोका। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि दोनों आरोपी लुधियाना (पंजाब) के जगराओं स्थित गुरदीप नगर व वार्ड नंबर दो के निवासी हैं। तलाशी में उनके पास से 3.07 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर चिट्टे के सप्लायरों और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।