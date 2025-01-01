Kangra News: गुग्गा छतरी मंदिर सलोह की निकली पहली फेरी
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 01 Sep 2026 01:23 AM IST
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सुलह (कांगड़ा)। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री गुग्गा छतरी मंदिर सलोह से सोमवार सुबह विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बाबा की पहली फेरी निकाली गई। सुबह सात बजे आरती के उपरांत पवित्र छत्र को बाहर निकाला गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा और बाबा के चेलों ने पारंपरिक रूप से संगल खेलकर शीश नवाया। इसके बाद छत्र की फेरी अरला, सलोह व कथियाड़ा आदि गांवों के लिए रवाना हुई। मंदिर के मुख्य पुजारी वेद प्रकाश ने बताया कि बाबा की दूसरी फेरी बुधवार को ठाकुरद्वारा, घडूं, दैहन, मनसिंबल और ठंबा गांवों के लिए निकलेगी। संवाद
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