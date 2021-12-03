Kangra News: 1800 युवाओं ने दिया साक्षात्कार, 270 चयनित

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कांगड़ा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) दौलतपुर में अशोक लेलैंड (हिंदुजा ग्रुप) यूएई एलएलसी की ओर से आयोजित दो दिवसीय कैंपस साक्षात्कार में 270 युवाओं का चयन हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में हिमाचल सहित विभिन्न राज्यों से करीब 1800 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने इसे संस्थान व युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने आयोजन में सहयोग के लिए पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली और एचआरटीसी उपाध्यक्ष अजय वर्मा का आभार जताया। कहा कि वंचित रहे युवाओं के लिए जल्द अन्य कंपनियों के कैंपस इंटरव्यू आयोजित करवाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। संवाद