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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   The bus ran again after a year; sweets were distributed, and garlands were placed on the driver and conductor.

Kangra News: एक साल बाद फिर दौड़ी बस, मिठाई बांटी, चालक-परिचालक को पहनाया हार

Wed, 09 Sep 2026 03:39 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 09 Sep 2026 03:39 AM IST
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The bus ran again after a year; sweets were distributed, and garlands were placed on the driver and conductor.
जालग की बस सेवा दोबारा शुरू होने पर मिठाई बांट कर खुशी जाहिर करते ग्रामीण। संवाद - फोटो : 1
जालग (कांगड़ा)। करीब एक साल से बंद बस सेवा मंगलवार सुबह दोबारा शुरू होने पर क्षेत्र के ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बस के जालग पहुंचते ही ग्रामीणों ने मिठाई बांटी और चालक सुदेश और परिचालक समीर शर्मा को हार पहनाकर सम्मानित किया।
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ग्रामीणों ने मंत्री यादविंद्र गोमा जिंदाबाद के नारे लगाकर बस सेवा बहाल करवाने के लिए विधायक का आभार जताया। यह बस सेवा अब द्रमन से सरीमोलग वाया रोपड़ी, जलाड़ी, कोसरी, लंबागांव और जयसिंहपुर होकर चलेगी। पहले यह बस पालमपुर बस स्टैंड से संचालित होती थी। विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि लंबे समय से सेवा बहाल करने की मांग उठा रहे थे।
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बस सुबह 7:30 बजे द्रमन से चलेगी और करीब 8:10 बजे रोपड़ी पहुंचेगी। इसके बाद जलाड़ी, कोसरी और लंबागांव होते हुए करीब 9:30 बजे जयसिंहपुर पहुंचेगी। सुबह 10 बजे यही बस जयसिंहपुर से सरीमोलग के लिए रवाना होगी। दोपहर 12:30 बजे जयसिंहपुर से तिनबड़ रूट पर चलेगी।
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शाम 3:50 बजे जयसिंहपुर से झुंगा देवी, चौआं, धुपक्यारा और जालग होते हुए द्रमन जाएगी। जयसिंहपुर से धुपक्यारा वाया चौआं जाने वाली यह आखिरी बस होगी।
दर्जनों गांवों को मिलेगी राहत
बस सेवा बंद होने से कॉलेज विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही थी। लोगों को निजी और अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। अब नियमित बस चलने से दर्जनों गांवों के लोगों को जयसिंहपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी।

बस सेवा बहाल होने पर अपर ठेहड़ू पंचायत प्रधान राजकुमार, उपप्रधान तेज सिंह मोनू, आशापुरी पंचायत प्रधान बॉबी, उपप्रधान किशोरी लाल, कोसरी पंचायत प्रधान मंजू, उपप्रधान विनोद टंडन, बीडीसी अध्यक्ष मीना कुमारी और समाजसेवी जगरूप सहित ग्रामीणों ने मंत्री यादविंद्र गोमा और एचआरटीसी पालमपुर डिपो के आरएम नितेश शर्मा का आभार जताया।

जालग की बस सेवा दोबारा शुरू होने पर मिठाई बांट कर खुशी जाहिर करते ग्रामीण। संवाद

जालग की बस सेवा दोबारा शुरू होने पर मिठाई बांट कर खुशी जाहिर करते ग्रामीण। संवाद- फोटो : 1

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