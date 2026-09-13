Kangra News: सिटी में आज खास

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टीबी जांच-विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के नाहलन में टीबी मुक्त अभियान के तहत सुबह 10 बजे से टीबी जांच शिविर होगा।

शिक्षा

अप्रेंटिस मेला-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में सभी ट्रेडों के अभ्यर्थियों के लिए अप्रेंटिस मेला सुबह 10 बजे से।

बैठक

समीक्षा-शरद नवरात्र की तैयारियों को लेकर श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर न्यास की बैठक सुबह 10 बजे के बाद।

पीटीए-चंद्र गुलेरी महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) में पीटीए कार्यकारिणी के गठन के लिए बैठक पूर्वाह्न 11 बजे प्राचार्य कार्यालय में।

खेलकूद

समापन-जिले के स्कूलों में चल रही अंडर-19 खेलों का समापन दोपहर 2 बजे के बाद, मटौर स्कूल में विजेता खिलाड़ियों को किया जाएगा पुरस्कृत।

धार्मिक

कथा-शीतला महादेव मंदिर योल में महापुराण कथा यज्ञ दोपहर 1:30 बजे से। कथाव्यास आचार्य हरीश शर्मा देंगे प्रवचन।

काम की बात

सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किलोमीटर सड़क मार्ग में सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के काम के चलते 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही बंद। स्थानीय लोगों की आवाजाही पुहाड़ा-चुड़था और हरनेरा-बड़ज-ततवानी या पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से होगी।

सेहत