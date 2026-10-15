Kangra News: टीबी-मुक्त अभियान को मिलेगी गति, ‘जोश’ दलों से जुड़ेंगे युवा

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बैठक में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और ''माय भारत'' के स्वयंसेवकों को ‘जोश’ दलों से जोड़ने की रूपरेखा तय होगी। साथ ही टीबी-मुक्त भारत मोबाइल एप पर दलों के पंजीकरण की स्थिति जांची जाएगी। इसके अलावा टीबी-मुक्त ग्राम पंचायतों के निर्धारित लक्ष्यों, खांसी के लक्षणों की निगरानी और तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार होगा।उपचार सहयोगियों के मानदेय भुगतान और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 16 सितंबर 2026 को हुई द्विमासिक समीक्षा बैठक के निर्देशों की प्रगति भी परखी जाएगी।-बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग, युवा संगठनों और स्थानीय निकायों के संयुक्त प्रयासों से ‘जोश’ दलों की कार्यक्षमता बढ़ाना है। इसके जरिए टीबी की समय पर पहचान, नियमित उपचार और जनभागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत किया जाएगा। -डॉ. राजेश सूद, जिला टीबी उन्मूलन कार्यक्रम अधिकारी, कांगड़ा