Kangra News: तीन माह पहले उखाड़ी सड़क, नहीं हुई टारिंग

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पंचायत प्रधान राज कुमार, रंजीत कुमार, सुरेश, आकाश, ओमप्रकाश, रेणू और रीना ने बताया कि उखड़ी सड़क के कारण आए दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। मार्ग पर उड़ती धूल और पत्थरों से पैदल चलना भी दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने विभाग से हस्तक्षेप कर कार्य में तेजी लाने की मांग की।मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्मशाला मंडल के एक्सईएन चंद्र शेखर ने ठेकेदार को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई और कार्य जल्द पूरा करने की हिदायत दी। विभाग ने सड़क निर्माण को पूरा करने के लिए नवंबर 2026 की समय-सीमा तय की है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो वे कड़ा रुख अपनाने को मजबूर होंगे।