Kangra News: टोल टैक्स में 15 दिन में छूट न दी तो जड़ेंगे ताले

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प्रतिनिधियों ने टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने तथा पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय व व्यावसायिक वाहनों को पूरी छूट देने की मांग रखी है। रानीताल पंचायत के प्रधान अभिनव शर्मा ने कहा कि यदि दायरे के किसी नागरिक से टोल वसूला जाता है तो वे पंचायत से संपर्क करें।बुधवार को प्रतिनिधियों ने इस संबंध में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। दौलतपुर पंचायत के उपप्रधान सतीश सोनी व एडवोकेट सौरभ कौंडल ने कहा कि स्थानीय लोगों को छूट न मिलना अन्यायपूर्ण है और यह निर्णय जनता के हित में लिया गया है।:::::::::टोल टैक्स में 15 दिन में दिलाएंगे राहत : डॉ. राजीव-रजियाणा खास में जनसंवाद में बोले सांसद-भंगवार पंचायत में पुलिया का किया लोकार्पणसंवाद न्यूज एजेंसीकांगड़ा। घट्टा टोल प्लाजा के पांच किलोमीटर दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को टोल टैक्स से जल्द राहत मिलेगी। कांगड़ा-चंबा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने रजियाणा खास पंचायत में आयोजित जनसंवाद में कहा कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे और 15 दिन के भीतर राहत दिलवाएंगे।कार्यक्रम में विधायक पवन काजल के नेतृत्व में रानीताल, रजियाणा और आसपास की पंचायतों के प्रतिनिधियों ने सांसद से मिलकर पांच किमी क्षेत्र के वाहनों को टोल मुक्त करने की मांग उठाई थी। सांसद ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भंगवार पंचायत में सांसद निधि के 15 लाख रुपये से बनी पुलिया का लोकार्पण भी किया। वहीं, विधायक पवन काजल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। इस अवसर पर कई पंचायतों के प्रधान व पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।