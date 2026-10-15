Kangra News: पौंग बांध में अंतर-महाविद्यालय कयाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप शुरू

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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यातिथि रैहन वार्ड के जिला परिषद सदस्य रघुबीर पठानिया ने किया। इस दौरान उद्योगपति त्रिशी शर्मा, कुटबासी पंचायत प्रधान हरपाल सिंह छोटू, श्री गुग्गा जाहरवीर सेवा व जनकल्याण समिति खटियाड़ के प्रधान अवतार सिंह राजू और कयाकिंग व कैनोइंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोनू उपस्थित रहे। प्राचार्य कामाक्षी लुंबा ने मुख्यातिथि सहित अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।रघुबीर पठानिया ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों और रचनात्मक गतिविधियों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की। महाविद्यालय की प्राचार्य कामाक्षी लुंबा ने कहा इस तरह की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ती है।समापन समारोह में फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया मुख्यातिथि मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन कोच और निदेशक श्याम लाल की देखरेख में किया जा रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक ओंकार सिंह, पवन कुमार, आयोजन सचिव देवेंद्र सहित अन्य उपस्थित रहे।