Kangra News: हरिपुर कॉलेज में तनीषा बनीं छात्र परिषद अध्यक्ष

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हरिपुर (कांगड़ा)। चंद्रधर गुलेरी राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) में सत्र 2026-27 के लिए नवनिर्वाचित केंद्रीय छात्र परिषद (सीएससीए) का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यकारी प्राचार्य डॉ. प्रभात कुमार शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर नई कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तनीषा ने अध्यक्ष, तुषार ने उपाध्यक्ष, नैना ने सचिव और रोहित ने संयुक्त सचिव पद की शपथ ली। अंजलि, दीक्षा, सैजल और ऋतिक ने कक्षा प्रतिनिधि (सीआर) के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वंशिका (रेंजर), वंशिका चौधरी (एनएसएस), जाह्नवी (खेलकूद), पारुल (सांस्कृतिक गतिविधि) और पायल (रेड रिबन क्लब) ने सदस्य के रूप में शपथ ली। समारोह के दौरान हिंदी दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. दिनेश शर्मा, डॉ. नवीन, प्रो. दिनेश कुमार और प्रो. रूपाली शर्मा सहित अन्य प्राध्यापक मौजूद रहे। संवाद