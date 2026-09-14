Kangra News: सुनहेत मेले में गया युवक संदिग्ध हालात में लापता, प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 15 Sep 2026 07:50 AM IST
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। सुनहेत मेले में गया 23 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। घर न लौटने और कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने बेटे को बंधक बनाए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस थाना देहरा ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता सीमा देवी ने बताया कि उनका 23 वर्षीय बेटा अमन जसवाल निवासी हार सुनहेत मेले में गया था, लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर संभावित ठिकानों पर तलाश की, मगर उसका कोई अता-पता नहीं चला। युवक का मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है।
परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने उनके बेटे को गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा हो सकता है। एएसपी देहरा नवदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस युवक की तलाश के साथ-साथ सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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शिकायतकर्ता सीमा देवी ने बताया कि उनका 23 वर्षीय बेटा अमन जसवाल निवासी हार सुनहेत मेले में गया था, लेकिन इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अपने स्तर पर संभावित ठिकानों पर तलाश की, मगर उसका कोई अता-पता नहीं चला। युवक का मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा है।
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परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों ने उनके बेटे को गलत तरीके से बंधक बनाकर रखा हो सकता है। एएसपी देहरा नवदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस युवक की तलाश के साथ-साथ सभी संभावित पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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