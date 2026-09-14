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एएसपी कांगड़ा संजीव चौहान ने बताया कि सीआईए की टीम ने गनखेतर रेलवे क्रॉसिंग के पास गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान वाहनों की गहन तलाशी ली गई, जिसमें 1.813 किलोग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार (28) निवासी खारमेनखर (पालमपुर), अशोक कुमार (35) निवासी नंदौर कलां (बिलासपुर, छत्तीसगढ़), अश्वनी कुमार (23) व आयुष कुमार (21) निवासी मंझेरनु (पंचरुखी), और अतुल कुमार (24) व अक्षय कुमार (27) निवासी रामनगर (टटेहल) के रूप में हुई है। विज्ञापन

पुलिस ने मौके से तस्करी में प्रयुक्त एक कार, एक स्कूटी और एक बाइक को कब्जे में ले लिया है। बैजनाथ पुलिस थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चरस की खेप के स्रोत और पूरे आपूर्ति नेटवर्क का पता लगा रही है। एएसपी कांगड़ा संजीव चौहान ने बताया कि सीआईए की टीम ने गनखेतर रेलवे क्रॉसिंग के पास गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान वाहनों की गहन तलाशी ली गई, जिसमें 1.813 किलोग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमित कुमार (28) निवासी खारमेनखर (पालमपुर), अशोक कुमार (35) निवासी नंदौर कलां (बिलासपुर, छत्तीसगढ़), अश्वनी कुमार (23) व आयुष कुमार (21) निवासी मंझेरनु (पंचरुखी), और अतुल कुमार (24) व अक्षय कुमार (27) निवासी रामनगर (टटेहल) के रूप में हुई है।पुलिस ने मौके से तस्करी में प्रयुक्त एक कार, एक स्कूटी और एक बाइक को कब्जे में ले लिया है। बैजनाथ पुलिस थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चरस की खेप के स्रोत और पूरे आपूर्ति नेटवर्क का पता लगा रही है।

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धर्मशाला। पुलिस जिला कांगड़ा की सीआईए टीम ने बैजनाथ क्षेत्र में मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1.813 किलोग्राम चरस के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीन वाहनों को भी मौके पर जब्त कर लिया है। वहीं, मामले में शामिल एक 17 वर्षीय किशोर को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों के संरक्षण में सौंप दिया है।