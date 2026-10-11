Kangra News: नशे के खिलाफ एकजुट हुए सुल्याली के ग्रामीण

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अभियान में सेवा भारती नूरपुर इकाई के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल यशपाल पठानिया, डिब्केशवर महादेव स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष सौरभ पठानिया सहित स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। पंचायत के लोगों ने मुहिम को आगे बढ़ाने में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।फाउंडेशन के अध्यक्ष राहुल शर्मा ने बताया कि सुल्याली अभियान के तहत कवर की गई 14वीं पंचायत है। लक्ष्य 60 दिनों में नूरपुर क्षेत्र की सभी 52 पंचायतों तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना नशे के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अभिभावकों से छोटे बच्चों को मोबाइल फोन की लत से दूर रखने और उनके साथ अधिक समय बिताने का भी आह्वान किया।सेवानिवृत्त कर्नल यशपाल पठानिया ने राहुल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि युवाओं की ओर से समाजहित में शुरू किया गया यह अभियान सराहनीय है। जरूरत पड़ने पर वह और स्थानीय लोग पूरा सहयोग करेंगे।स्थानीय निवासी त्रिलोक सिंह ने कहा कि नशे के खिलाफ समाज को एकजुट करने के लिए ऐसे अभियानों की लगातार जरूरत है। अभियान से जुड़े सदस्यों ने कहा कि नशामुक्त वातावरण तैयार करने के लिए परिवार, पंचायत, युवा और पूरे समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे।