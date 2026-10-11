Kangra News: खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो पिकअप, चालक समेत दो घायल

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पुलिस के अनुसार, ट्रक चालक अनुज कुमार निवासी गांव कुल्हानी, जिला हमीरपुर ने बयान में बताया कि वह नौ अक्तूबर की शाम करीब 7:30 बजे हमीरपुर से सीमेंट लोड कर बणे दी हट्टी पहुंचा था। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे उसने ट्रक को एक भवन के पास सड़क किनारे खड़ा किया था। सुबह करीब सात बजे रानीताल-ज्वालामुखी सड़क से आ रही बोलेरो पिकअप ट्रक से टकरा गई।हादसे में घायल पिकअप चालक समीर खान निवासी गांव पठानिया, डाकघर मलांगण, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर और उसके साथ सवार अंकु को अस्पताल पहुंचाया गया।एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि ट्रक चालक के बयान के आधार पर पिकअप चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।