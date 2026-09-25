Kangra News: हारचक्कियां में बनेगा सब-तहसील भवन, मंत्री नेगी ने रखा नींव पत्थर

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राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने अपने संसाधनों से आपदा प्रभावितों को ऐतिहासिक राहत दी है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों की मुआवजा राशि को पहले बढ़ाकर सात लाख और पिछले वर्ष आठ लाख रुपये किया गया, जो देश के किसी अन्य राज्य में नहीं दी गई।इसके अलावा गोशाला, पशुधन, फसल और भूमि नुकसान के मामलों में भी राहत राशि बढ़ाई गई है। इस मौके पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सब-तहसील भवन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लोक निर्माण विभाग करीब एक करोड़ रुपये की लागत से इस आधुनिक भवन का निर्माण करेगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।