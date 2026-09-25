Kangra News: बस सवार दो युवक से 15.85 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार

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एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान नूर मोहम्मद उर्फ बांसुरी (25) निवासी कन्हौली मनोहर (सारण, बिहार) और मोहन बहादुर उर्फ मोनू (25) निवासी वार्ड नंबर 4 गुप्त गंगा (कांगड़ा) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी निजी बस में यात्रा कर रहे थे।पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना गगल में मादक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है कि वे यह खेप कहां से लाए थे और क्षेत्र में किसे सप्लाई करने जा रहे थे। पूछताछ के आधार पर नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।