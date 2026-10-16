Kangra News: चोरी की बालियां तलवाड़ा के दो सुनारों से बरामद

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मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस थाना संसारपुर टैरेस में मुकदमा नंबर 50/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 और 3 (5) में मामला दर्ज है।थाना प्रभारी संजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच और पूछताछ के दौरान चोरी की बालियों के संबंध में जानकारी जुटाई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी की बालियां तलवाड़ा के दो अलग-अलग सुनारों को बेची थीं।इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दोनों सुनारों के पास से बालियां बरामद कर नियमानुसार कब्जे में ले लीं। पुलिस ने दोनों सुनारों को नोटिस भी जारी किए हैं। मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज और नीले रंग की स्कूटी से जुड़े सुरागों की भी मदद ली गई। रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिव कुमार (30), निवासी बरनाली और अनुराग चौधरी उर्फ बोंगा (25), निवासी रीड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है।