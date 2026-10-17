Kangra News: हर बुधवार हरिपुर में लगेगा एसडीएम का कैंप कार्यालय

विज्ञापन



क्षेत्र के लोगों को इसके लिए 20 से 35 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। एसडीएम ने सभी विभागों को कैंप में विभागाध्यक्ष या संबंधित कार्यों की जानकारी रखने वाले प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन

कैंप में सरकारी योजनाओं, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। प्राप्त शिकायतों और प्रार्थना पत्रों को दर्ज कर उनका समयबद्ध निपटारा किया जाएगा। इससे लोगों को विभागों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

क्षेत्र के लोगों को इसके लिए 20 से 35 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। एसडीएम ने सभी विभागों को कैंप में विभागाध्यक्ष या संबंधित कार्यों की जानकारी रखने वाले प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।कैंप में सरकारी योजनाओं, पात्रता, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। प्राप्त शिकायतों और प्रार्थना पत्रों को दर्ज कर उनका समयबद्ध निपटारा किया जाएगा। इससे लोगों को विभागों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। संवाद

हरिपुर (कांगड़ा)। देहरा के उपमंडलाधिकारी हरिपुर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में प्रत्येक बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे कैंप कार्यालय लगाएंगे। इससे हरिपुर तहसील और आसपास के गांवों के लोगों को अपनी समस्याओं और विभागीय कार्यों के लिए देहरा नहीं जाना पड़ेगा।