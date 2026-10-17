गाहलियां-ठाकुरद्वारा पेयजल योजना तीन महीने में होगी शुरू : काजल

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शुक्रवार को गाहलियां में जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक ने पूर्व भाजपा सरकार के समय स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को डिनोटिफाई करने पर कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चंगर क्षेत्र के लोगों से स्वास्थ्य सुविधाएं छीन ली हैं और भाजपा की सरकार बनते ही इस पीएचसी को दोबारा बहाल किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधान हिमाचली देवी, सुमन देवी, उपप्रधान रामस्वरूप, अजय कुमार सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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कांगड़ा। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने कहा कि लंबे समय से निर्माणाधीन गाहलियां-ठाकुरद्वारा पेयजल योजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना को अगले तीन महीनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों को पर्याप्त व सुचारु पेयजल मिलेगा।