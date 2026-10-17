Kangra News: माता स्वस्थानी मंदिर में चोरी का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

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पुलिस थाना रक्कड़ की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुई पूरी संपत्ति बरामद कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर होशियारपुर, पंजाब में कार्रवाई की।बरामद सामान में मंदिर की घंटियां, माता की छोटी नथ, छोटा छत्र और चरण पादुकाएं शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज कुमार (35), निवासी वार्ड नंबर तीन, गगरेट, जिला ऊना और ज्योति जसवाल (27), निवासी गांव कलोह, जिला ऊना के रूप में हुई है।मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित विभिन्न पहलुओं पर काम किया। लगातार प्रयासों के बाद आरोपियों तक पहुंचने और चोरी की संपत्ति बरामद करने में सफलता मिली।सामान वापस मिलने से मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है। मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान और उनकी टीम की भूमिका की स्थानीय लोगों ने सराहना की है।एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में आगे की जांच जारी है और पूछताछ के दौरान अन्य सुराग मिलने की संभावना है।कलोहा के शिव मंदिर में भी की थी चोरीपरागपुर (कांगड़ा)। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि माता स्वस्थानी देवी मंदिर में चोरी करने वाले आरोपियों ने पहले 30 और 31 अगस्त की रात को कलोहा के शिव मंदिर से मूर्तियां और अन्य सामान चुराया। इसकी शिकायत रोहित राणा निवासी कलोहा ने रक्कड़ थाने में की है। शिव मंदिर से दो घंटियां, पीतल का नाग और एक गड़वा चोरी हुआ है। अब पुलिस इस मामले में भी जांच को आगे बढ़ाकर सामान बरामद करने के प्रयास कर रही है। इस मामले की पुष्टि एसपी संदीप धवल ने की है। संवाद