Kangra News: सिया हत्याकांड में 20 गवाहों के बयान दर्ज

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लगातार हो रही सुनवाई से ट्रायल की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। अभियोजन पक्ष एक-एक कर गवाहों को अदालत में पेश कर रहा है। गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से उनसे जिरह की जा रही है। अब तक 20 गवाहों की गवाही पूरी होने के साथ मामले की साक्ष्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है।पुलिस ने हत्याकांड की जांच पूरी करने के बाद 200 से अधिक पन्नों का चालान अदालत में पेश किया था। चालान में जांच से जुड़े गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज शामिल हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मामले का ट्रायल आगे बढ़ रहा है।मामले में पहले चरण में लगातार सात दिन तक सुनवाई कर गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। इसके बाद दूसरे चरण में 24 अगस्त से 11 सितंबर तक सुनवाई के लिए तारीखें निर्धारित की गई हैं। गौरतलब है कि गोपालपुर के भैंजी चौक में बीते 13 अप्रैल को कॉलेज जा रही छात्रा सिया की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया, जिसके बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ।