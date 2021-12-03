Kangra News: इग्नू प्रवेश और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 तक बढ़ी

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परागपुर (कांगड़ा)। राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के इग्नू अध्ययन केंद्र 1140 में जुलाई सत्र 2026 के लिए नए प्रवेश और दोबारा पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इग्नू अध्ययन केंद्र ढलियारा के समन्वयक प्रो. सुशील कुमार भारद्वाज ने बताया कि जो विद्यार्थी किन्हीं कारणों से अभी तक अपना दाखिला या री-रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा एक और मौका दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अब बिना किसी विलंब के 30 सितंबर तक इग्नू के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय ढलियारा केंद्र में विभिन्न स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक कामकाजी लोग, गृहणियां और दूरदराज के विद्यार्थी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। संवाद