Kangra News: कल्याड़ा में जिला स्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

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इस दौरान विधायक ने कहा कि विद्यार्थी खेलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रह सकते हैं। केवल सिंह पठानिया ने इस दौरान कल्याड़ा स्कूल के खेल मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।उन्होंने स्कूल परिसर में एक हैंडपंप स्थापित करने की भी घोषणा की। कल्याड़ा में जल्द ही लगभग 80 लाख रुपये की लागत से ओबीसी भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन के लिए अपनी ओर से 15 हजार रुपये देने की घोषणा भी की।इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पटाकु, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बलविंद्र गुलरिया, शिक्षा उपनिदेशक अजय समयाल, पूर्व प्रधान कल्याड़ा बलबीर चौधरी, प्रधानाचार्य अजय शर्मा, प्रधान कल्याड़ा नीलम चौधरी, प्रधान नगणपट्ट सुशील और अन्य उपस्थित रहे।