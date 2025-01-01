Kangra News: बनेर खड्ड में फंसे छह श्रद्धालु पौने घंटे बाद सुरक्षित निकाले
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 16 Sep 2026 02:00 AM IST
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कांगड़ा। ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद बनेर (बाण गंगा) खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ने से मंगलवार दोपहर राजस्थान से आए छह श्रद्धालु खड्ड के बीचों-बीच फंस गए। पानी का तेज बहाव और गहराई बढ़ने पर जब श्रद्धालु खुद बाहर निकलने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई।
किनारे मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर दमकल विभाग की सात सदस्यीय टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जवानों ने रस्सियों के सहारे करीब पौने घंटे तक चले सघन बचाव अभियान के बाद सभी छह श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला।
दमकल अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि खड्ड में नहाने उतरे राजस्थान निवासी दिनेश कुमार, विजय कुमार, विकास, गिरिराज, राकेश कुमार और सरवण कुमार को सुरक्षित बचा लिया गया है। संवाद
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किनारे मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर दमकल विभाग की सात सदस्यीय टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जवानों ने रस्सियों के सहारे करीब पौने घंटे तक चले सघन बचाव अभियान के बाद सभी छह श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला।
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दमकल अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि खड्ड में नहाने उतरे राजस्थान निवासी दिनेश कुमार, विजय कुमार, विकास, गिरिराज, राकेश कुमार और सरवण कुमार को सुरक्षित बचा लिया गया है। संवाद
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