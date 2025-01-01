Kangra News: चैतड़ू के पास हांफी धर्मशाला आ रही एचआरटीसी बस

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चालक ने सूझबूझ से बस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा किया, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों को काफी देर तक दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा। बाद में निगम प्रबंधन ने अन्य बस के जरिये सवारियों को धर्मशाला रवाना किया। यात्रियों ने रोष जताते हुए मांग की कि लंबे रूटों पर चलने वाली बसों की नियमित तकनीकी जांच की जाए, ताकि सफर के दौरान यात्रियों को ऐसी दुश्वारियां न झेलनी पड़ें।फरवरी से लेकर अब तक धर्मशाला मंडल के तहत करीब 50 बसें विभिन्न मार्गों पर खराब हो चुकी हैं। उधर, चंबा डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक शुगल सिंह ने बताया कि बस में खराबी की सूचना मिलते ही यात्रियों को वैकल्पिक साधन से भेजा गया है और बस की मरम्मत करवाकर उसे जल्द रूट पर रवाना कर दिया जाएगा। संवाद