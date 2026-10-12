Kangra News: पुत्र वियोग में श्रवण के माता-पिता ने त्यागे प्राण

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कथा के माध्यम से बताया गया कि श्रवण कुमार ने माता-पिता के त्याग के बारे में जानकर उन्हें उठाकर चार धाम यात्रा कराने का प्रण लिया। यात्रा के दौरान गलती से राजा दशरथ का बाण लगने से श्रवण की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार के वियोग में उनके माता-पिता ने भी प्राण त्याग दिए। साथ ही उन्होंने राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहने का श्राप दिया। इस मार्मिक दृश्य को देखकर दर्शक भावविभोर हो उठे।जय मां काली रामलीला क्लब पास्सु के पदाधिकारी स्वरूप कुमार, अरविंद, रमन, सचिन आदि ने बताया कि रामायण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसके जरिए समाज को मर्यादा, आदर्श और पारिवारिक संस्कारों का महत्व समझाने का प्रयास रहता है।