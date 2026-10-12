Kangra News: लघु सचिवालय देहरा में पार्किंग की नई दरें तय

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एसडीएम ने बताया कि ज्यादा फीस वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। पारदर्शिता के लिए मिनी सचिवालय परिसर में नई रेट लिस्ट भी चस्पा कर दी गई है। तय दरों से अधिक वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। विज्ञापन

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नई पार्किंग दरें

समयावधि,दोपहिया वाहन,चारपहिया वाहन

एक घंटे तक,5,10

एक से दो घंटे तक,10,20

दो घंटे से अधिक,20,30

पूरा दिन (सुबह 9 से शाम 5 बजे),30,40

रातभर की पार्किंग,35,50

(दरें रुपये में) एसडीएम ने बताया कि ज्यादा फीस वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। पारदर्शिता के लिए मिनी सचिवालय परिसर में नई रेट लिस्ट भी चस्पा कर दी गई है। तय दरों से अधिक वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।नई पार्किंग दरेंसमयावधि,दोपहिया वाहन,चारपहिया वाहनएक घंटे तक,5,10एक से दो घंटे तक,10,20दो घंटे से अधिक,20,30पूरा दिन (सुबह 9 से शाम 5 बजे),30,40रातभर की पार्किंग,35,50(दरें रुपये में)

देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। लघु सचिवालय देहरा में मनमाना पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। एसडीएम कुलवंत सिंह पोटन ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की नई दरें तय कर दी हैं। अब वाहन चालकों को समय के हिसाब से निर्धारित शुल्क ही देना होगा।