फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   New parking rates fixed for the Mini Secretariat, Dehra.

Kangra News: लघु सचिवालय देहरा में पार्किंग की नई दरें तय

Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
New parking rates fixed for the Mini Secretariat, Dehra.
देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। लघु सचिवालय देहरा में मनमाना पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। एसडीएम कुलवंत सिंह पोटन ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की नई दरें तय कर दी हैं। अब वाहन चालकों को समय के हिसाब से निर्धारित शुल्क ही देना होगा।
विज्ञापन

एसडीएम ने बताया कि ज्यादा फीस वसूलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। पारदर्शिता के लिए मिनी सचिवालय परिसर में नई रेट लिस्ट भी चस्पा कर दी गई है। तय दरों से अधिक वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

--------
नई पार्किंग दरें
समयावधि,दोपहिया वाहन,चारपहिया वाहन
एक घंटे तक,5,10
एक से दो घंटे तक,10,20
दो घंटे से अधिक,20,30
पूरा दिन (सुबह 9 से शाम 5 बजे),30,40
रातभर की पार्किंग,35,50
(दरें रुपये में)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed