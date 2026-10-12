Kangra News: बारिश में बहे दावे, नालियों में ठहरा पानी
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 02:16 AM IST
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धर्मशाला। कांगड़ा प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के दावे नवरात्र के पहले दिन हुई तेज बारिश में बह गए। बारिश के चलते मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्ग पर भारी जलभराव हो गया। इससे माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा।
सड़क किनारे बनी नालियों के चोक होने से पानी की निकासी नहीं हो सकी और बारिश का पानी सड़क पर बहने लगा। हालांकि मंदिर के सफाई कर्मियों ने पानी निकालने का प्रयास किया लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण व्यवस्था बेपटरी हो गई।
अन्य राज्यों और स्थानीय स्तर से पहुंचे श्रद्धालुओं को भारी असुविधा झेलनी पड़ी। नवरात्र जैसे बड़े धार्मिक उत्सव पर ऐसी अव्यवस्था ने प्रशासन की पूर्व तैयारियों की पोल खोल दी है। श्रद्धालुओं ने शेष दिनों के लिए व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है।
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बरसात के समय नालियों की सफाई करवाई गई थी। यदि बारिश के कारण मंदिर मार्ग पर पानी बह रहा है, तो यह चिंता का विषय है। मंदिर मार्ग की नालियों को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद और मंदिर प्रशासन को तुरंत निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। -डॉ. अंजलि गर्ग, एसडीएम, कांगड़ा
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सड़क किनारे बनी नालियों के चोक होने से पानी की निकासी नहीं हो सकी और बारिश का पानी सड़क पर बहने लगा। हालांकि मंदिर के सफाई कर्मियों ने पानी निकालने का प्रयास किया लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण व्यवस्था बेपटरी हो गई।
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अन्य राज्यों और स्थानीय स्तर से पहुंचे श्रद्धालुओं को भारी असुविधा झेलनी पड़ी। नवरात्र जैसे बड़े धार्मिक उत्सव पर ऐसी अव्यवस्था ने प्रशासन की पूर्व तैयारियों की पोल खोल दी है। श्रद्धालुओं ने शेष दिनों के लिए व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है।
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बरसात के समय नालियों की सफाई करवाई गई थी। यदि बारिश के कारण मंदिर मार्ग पर पानी बह रहा है, तो यह चिंता का विषय है। मंदिर मार्ग की नालियों को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद और मंदिर प्रशासन को तुरंत निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। -डॉ. अंजलि गर्ग, एसडीएम, कांगड़ा