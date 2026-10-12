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मेजर मनकोटिया का निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति : अनुराग

Mon, 12 Oct 2026 02:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 12 Oct 2026 02:17 AM IST
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Major Mankotia's demise is an irreparable loss for the state: Anurag
तियारा में मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक प्रकट करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद
संवाद न्यूज एजेंसी
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गगल। हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन को हिमाचल प्रदेश के लिए एक अपूरणीय क्षति करार दिया है। रविवार को अनुराग ठाकुर तियारा स्थित मेजर मनकोटिया के पैतृक आवास पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट कीं।
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सैन्य सेवा से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र तक मेजर मनकोटिया का उल्लेखनीय योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।
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इस अवसर पर पूर्व मंत्री सरवीन चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा, पूर्व विधायक संजय चौधरी, पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया, भाजपा प्रवक्ता संजय शर्मा और मीडिया सह-प्रभारी विश्व चक्षु सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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