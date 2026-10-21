Kangra News: सेवन बैंड और डीजे गुरु की प्रस्तुतियों ने बांधा समां

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रावण दहन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हुआ। सेवन बैंड ने लाइव प्रस्तुति देकर दर्शकों का मनोरंजन किया। इसके बाद डीजे गुरु की धुनों पर युवा और अन्य लोग जमकर थिरके। दशहरे का उत्साह देर रात तक बना रहा और लोग रात 10 बजे तक संगीत की धुनों पर झूमते रहे।

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धर्मशाला। पुलिस मैदान में राज्यस्तरीय दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर कांगड़ा के डीसी हेमराज बैरवा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। एसपी कुलभूषण वर्मा भी मौजूद रहे। हजारों लोगों की मौजूदगी में रावण दहन किया गया। पुतला जलते ही मैदान जय श्रीराम के जयकारों और आतिशबाजी से गूंज उठा।