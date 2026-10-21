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धर्मशाला: दलाई लामा की दीर्घायु के लिए मुख्य तिब्बती मंदिर में हुई विशेष प्रार्थना, पांच हजार लोग रहे माैजूद

Wed, 21 Oct 2026 07:16 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 07:16 PM IST
सार

समारोह नॉरबुलिंगका संस्थान तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (टीआईपीए) और नेपाल तिब्बतन ल्हामो एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। अध्यक्षता लिंग रिनपोछे ने की। 

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special prayer ceremony for the long life of the Dalai Lama was held at the main Tibetan temple
तिब्बती मंदिर त्सुगलाखांग में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। - फोटो : संवाद

विस्तार
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 धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती मंदिर त्सुगलाखांग में बुधवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए विशेष प्रार्थना समारोह किया गया। इसमें करीब पांच हजार लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पारंपरिक नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दलाई लामा के लंबे जीवन और विश्व शांति की कामना की गई। समारोह नॉरबुलिंगका संस्थान तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (टीआईपीए) और नेपाल तिब्बतन ल्हामो एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से किया गया।

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अध्यक्षता लिंग रिनपोछे ने की। इस दौरान नामग्याल मठ के मठाधीश गेशे लोबसांग सामतेन और दोर्जे लोबपोन लोबसांग धारग्ये भी मौजूद रहे। अनुष्ठान के दौरान लिंग रिनपोछे ने दलाई लामा को दीर्घायु का प्रतीक पारंपरिक बाण भेंट किया। इसके बाद मंडल, श्वेत तारा की प्रतिमा, धार्मिक ग्रंथ और स्तूप भेंट किए गए। टीआईपीए के कलाकारों ने दलाई लामा की दीर्घायु और उनके 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रचित गीत प्रस्तुत किए। नेपाल तिब्बतन ल्हामो एसोसिएशन ने अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर विशेष गीत गाया।

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