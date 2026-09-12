Kangra News: दो माह से टूटी सड़क, 20 हजार लोगों की आवाजाही ठप

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दो माह से सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कोटला से सोहल्दा, धार, बाड़ा, नयांगल, भटोली और त्रिलोकपुर समेत चंबा जिले की जोलना पंचायत के लोगों के लिए कोटला मुख्य व्यापारिक केंद्र है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि फोरलेन निर्माण के दौरान डीपीआर में बदलाव कर बिना उचित खुदाई के कच्ची मिट्टी पर वायर क्रेट लगा दिए गए। कमजोर ढलान इनका भार नहीं सह पाई और श्री राधास्वामी सत्संग ब्यास के समीप कोटला-सोहल्दा संपर्क सड़क ध्वस्त हो गई।स्थानीय निवासी पवन, सुरेश, मनोज, राजकुमार, अंशुल, अमित और सचिन ने बताया कि सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि यहां से पैदल निकलना भी मुश्किल है। करीब 300 मीटर हिस्से में लगाए गए वायर क्रेट के गिरने का खतरा बना हुआ है।लोगों का कहना है कि नीचे बड़ी आबादी होने के कारण हादसा होने पर गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। फोरलेन की तह से भू-जल का रिसाव भी हो रहा है, जिससे लोग उत्तरकाशी जैसी त्रासदी की आशंका जता रहे हैं।सांसद से हस्तक्षेप की मांगसोहल्दा के समाजसेवी दिनेश जसवाल ने सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज से मामले में हस्तक्षेप करने और संपर्क मार्ग को जल्द दुरुस्त कर बहाल करवाने की मांग की है।एनएचएआई ने विशेषज्ञों की टीम बुलाईपीडब्ल्यूडी के एसडीओ मनोज कुमार ने कहा कि सड़क विभाग की है लेकिन इसे एनएचएआई की ओर से खराब किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है।एनएचएआई पालमपुर के रोहित ठाकुर ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर स्थायी निर्माण किया जाएगा।