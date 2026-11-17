विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हालांकि पहले दिन सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगें रखने पहुंचने वाले फरियादियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही लेकिन परिसर के गेट नंबर-दो पर सुबह से शाम तक पुलिस और अधिकारियों की सक्रियता बनी रही। सत्र के आगामी दिनों में विभिन्न संगठनों, संघों और प्रतिनिधिमंडलों के अपनी मांगें लेकर पहुंचने की संभावना है।सत्र के मद्देनजर धर्मशाला और तपोवन क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जोरावर स्टेडियम के समीप पुलिस चेकपोस्ट स्थापित की गई है, जबकि विधानसभा परिसर से पहले पार्किंग के पास बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा रहा है।मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद मिल रहा प्रवेशविधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए सुरक्षा जांच की प्रक्रिया सख्त रखी गई है। गेट पर तैनात पुलिस कर्मी अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों के पास की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही लोगों को परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है।कार्यवाही शुरू होने से पहले परिसर के भीतर लगा वाहनों का जामसत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर के अंदर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति बन गई। मंत्रियों और विधायकों के वाहनों के साथ अन्य गाड़ियों के एक साथ परिसर में पहुंचने से गेट के आसपास यातायात प्रभावित हुआ। स्थिति को संभालने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों ने वाहनों को पार्किंग की ओर भेजकर आवाजाही व्यवस्थित की।वीआईपी काफिलों की आवाजाही से शहर में बढ़ी हलचलशीतकालीन सत्र के पहले दिन धर्मशाला और तपोवन क्षेत्र में वीआईपी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रही। सुबह से ही मंत्रियों और विधायकों के काफिले विधानसभा परिसर पहुंचते रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी अपने वाहनों के काफिलों के साथ सत्र में भाग लेने पहुंचे। वीआईपी आवाजाही के चलते शहर की सड़कों पर दिनभर हलचल रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कर्मी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे और यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए।