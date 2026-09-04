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Kangra News: इमरजेंसी वार्ड में लापरवाही के आरोप पर जांच शुरू, स्टाफ से जवाब तलब

Sat, 05 Sep 2026 07:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:06 AM IST
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Probe initiated into allegations of negligence in the emergency ward; explanation sought from staff.
धर्मशाला। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के आपातकालीन वार्ड में रात के समय मरीजों की उचित जांच व उपचार न करने के आरोपों पर अस्पताल प्रशासन ने कड़ा संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच बैठा दी है। इमरजेंसी वार्ड में तैनात संबंधित स्टाफ से एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब और रिपोर्ट तलब की गई है।
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तीन-चार दिन पहले देर रात इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे एक मरीज के उपचार को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। मरीज के तीमारदार ने रात के समय उपचार में आ रही परेशानियों को उजागर किया था। इसके बाद इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले के तूल पकड़ते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और जांच के निर्देश जारी किए।
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प्रशासन की ओर से ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से पूछा गया है कि उस दौरान मरीजों की जांच और उपचार को लेकर क्या स्थिति थी। संबंधित कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर अपनी ड्यूटी से जुड़ी जानकारी और पक्ष प्रस्तुत करना होगा। जांच में यह तय किया जाएगा कि इमरजेंसी में मरीजों की देखभाल में कोई कोताही बरती गई या नहीं।
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हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आपातकालीन वार्ड में उस समय तैनात स्टाफ से रिपोर्ट मांगी गई है। कर्मियों को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ की रिपोर्ट आने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -डॉ. अनुराधा शर्मा, एमएस, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला
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