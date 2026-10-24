Kangra News: तिब्बत में भूकंप पीड़ितों के लिए धर्मशाला में प्रार्थना सभा, कैंडल मार्च निकाला

भूकंप पीड़ितों की आत्मा की शांति, उनके जल्द पुनर्जन्म और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (सीटीए) के नेतृत्व और कर्मचारियों ने धर्मशाला के तिब्बती समुदाय के साथ मिलकर थेकचेन चोलिंग त्सुगलागखांग में प्रार्थना सभा आयोजित की। सीटीए और निर्वासित तिब्बती समुदाय ने आपदा प्रभावितों के प्रति एकजुटता जताई।वहीं, तिब्बती युवा कांग्रेस ने पीड़ितों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान संगठन ने तिब्बती संस्कृति, भाषा और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की मांग भी उठाई। ब्यूरो