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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Prayer meeting held and candlelight march taken out in Dharamshala for earthquake victims in Tibet

Kangra News: तिब्बत में भूकंप पीड़ितों के लिए धर्मशाला में प्रार्थना सभा, कैंडल मार्च निकाला

Sat, 24 Oct 2026 04:59 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 04:59 AM IST
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Prayer meeting held and candlelight march taken out in Dharamshala for earthquake victims in Tibet
मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में नागचू भूकंप के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना
धर्मशाला। तिब्बत के नागचू स्थित ड्रेचेन काउंटी में 22 अक्तूबर की रात आए 7 तीव्रता के भूकंप से भारी नुकसान हुआ है।
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भूकंप पीड़ितों की आत्मा की शांति, उनके जल्द पुनर्जन्म और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (सीटीए) के नेतृत्व और कर्मचारियों ने धर्मशाला के तिब्बती समुदाय के साथ मिलकर थेकचेन चोलिंग त्सुगलागखांग में प्रार्थना सभा आयोजित की। सीटीए और निर्वासित तिब्बती समुदाय ने आपदा प्रभावितों के प्रति एकजुटता जताई।

वहीं, तिब्बती युवा कांग्रेस ने पीड़ितों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान संगठन ने तिब्बती संस्कृति, भाषा और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की मांग भी उठाई। ब्यूरो

मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में नागचू भूकंप के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना

मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में नागचू भूकंप के पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना

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