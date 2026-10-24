Kangra News: पर्वत उठा लाए हनुमान, संजीवनी बूटी से बचाई लक्ष्मण की जान

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सबसे पहले हनुमान ने लंका जाकर सुषेण वैद्य से पता लगाया। इसे बाद उन्हें पता चला कि द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। हनुमान तुरंत द्रोणागिरि पर्वत की ओर निकल जाते हैं और संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए।दूसरे दृश्य में लंका पर विपत्ति आती देख रावण की ओर से संदेश भेजकर अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया जाता है। तीसरे दृश्य में श्रीराम की ओर से कुंभकर्ण का वध किया जाता है। चौथे दृश्य में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। रामलीला की 13वीं संध्या पर बिट्टू ज्वेलर्स भवारना के मालिक बिट्टू ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की और क्लब को रामलीला के सफल आयोजन पर बधाई दी।इसी बीच टिंकू विहान और देशराज राणा की ओर से ज्वाला माता और ध्यानु भक्त की मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। साथ ही हास्य कलाकार दिनेश बावा और पंकू ने भी पंडाल में उपस्थित लोगों को खूब हंसाया।इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष अनूप सोनी, प्रधान नरेश शर्मा, उपप्रधान पंकज कपूर, मुख्य सलाहकार प्रवीण शर्मा, सचिव संजय कपूर और कोषाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी सहित क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।