Kangra News: सिटी में आज

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तियारा स्वास्थ्य खंड के तहत कुल्थी में सुबह 10:15 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।

कथा

न्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ रात 9 बजे से श्रीराम कथा का आयोजन करवाएगा।

अपर परागपुर पंचायत के गांव हरा बाग पुली भजनाथ में दोपहर 3 बजे के बाद श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।

एनएसएस शिविर

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बठलठोर में पूर्वाह्न 11 से एनएसएस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों की साफ-सफाई की जाएगी।

उद्घाटन

धर्मशाला में पूर्वाह्न 11:30 बजे पूजा-अर्चना के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन राज्य प्रभारी रितू राज झा करेंगे।

स्वास्थ्य