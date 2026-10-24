Kangra News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 04:53 AM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 04:53 AM IST
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स्वास्थ्य
तियारा स्वास्थ्य खंड के तहत कुल्थी में सुबह 10:15 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
न्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ रात 9 बजे से श्रीराम कथा का आयोजन करवाएगा।
अपर परागपुर पंचायत के गांव हरा बाग पुली भजनाथ में दोपहर 3 बजे के बाद श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।
एनएसएस शिविर
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बठलठोर में पूर्वाह्न 11 से एनएसएस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों की साफ-सफाई की जाएगी।
उद्घाटन
धर्मशाला में पूर्वाह्न 11:30 बजे पूजा-अर्चना के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन राज्य प्रभारी रितू राज झा करेंगे।
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तियारा स्वास्थ्य खंड के तहत कुल्थी में सुबह 10:15 बजे से टीबी जांच शिविर लगाया जाएगा।
कथा
न्यू बाबा सीताराम यूथ क्लब फरेढ़ रात 9 बजे से श्रीराम कथा का आयोजन करवाएगा।
अपर परागपुर पंचायत के गांव हरा बाग पुली भजनाथ में दोपहर 3 बजे के बाद श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।
एनएसएस शिविर
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बठलठोर में पूर्वाह्न 11 से एनएसएस शिविर में विभिन्न क्षेत्रों की साफ-सफाई की जाएगी।
उद्घाटन
धर्मशाला में पूर्वाह्न 11:30 बजे पूजा-अर्चना के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन राज्य प्रभारी रितू राज झा करेंगे।