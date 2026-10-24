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Kangra News: सोलर प्लांट से चमकेगी राजा खासा पंचायत

Sat, 24 Oct 2026 05:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 24 Oct 2026 05:03 AM IST
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Solar plant to bring a bright future to Raja Khasa Panchayat
धर्मशाला। जिले के इंदौरा विकास खंड की ग्राम पंचायत राजा खासा में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 250 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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प्लांट से होने वाली पूरी आमदनी पंचायत को मिलेगी। इससे गांव के विकास कार्यों के लिए अलग आय स्रोत उपलब्ध होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 की आबादी वाली पंचायतों की श्रेणी में राजा खासा का चयन इस योजना के लिए हुआ है।
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हिम ऊर्जा विभाग ने प्लांट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। निर्माण पूरा होने के बाद विभाग इस संयंत्र को सीधे पंचायत के हवाले कर देगा।
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पीएम सूर्य घर योजना के तहत राजा खासा पंचायत का चयन हुआ है। 250 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। एक करोड़ रुपये की लागत से लगने वाला यह प्लांट पूरा होने के बाद पंचायत को सौंपा जाएगा और इसकी पूरी आय पंचायत को मिलेगी। -अरुण भारद्वाज, परियोजना निदेशक, हिम ऊर्जा, कांगड़ा
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