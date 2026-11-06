Kangra News: प्रदीप कुमार चौधरी को मिला इंडियन एक्सीलेंस अवॉर्ड

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पालमपुर (कांगड़ा)। उपमंडल पालमपुर के गांव सनहूं समोड़ा निवासी एवं ऊना में मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी प्रदीप कुमार चौधरी को लाडली फाउंडेशन की ओर से इंडियन एक्सीलेंस अवॉर्ड से नवाजा गया है। बिलासपुर में आयोजित समारोह में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की मौजूदगी में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। समारोह में प्रदेश की 30 प्रशासनिक हस्तियों, पत्रकारों और समाजसेवियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रदीप चौधरी की इस उपलब्धि से पालमपुर, कांगड़ा और ऊना क्षेत्र में खुशी की लहर है। संवाद