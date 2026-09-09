Kangra News: मस्तपुर के विभिन्न क्षेत्रों में कल बिजली बंद

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मोहली और एजुकेशन बोर्ड की कल बिजली बंद



धर्मशाला। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव हेतु 10 सितंबर को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 63 केवी लोअर मोहल, 250 केवी लोअर मोहली-1,400 केवी एजुकेशन बोर्ड कालोनी आदि ट्रांसफॉर्मर्स के तहत आने वाले क्षेत्रों मस्जिद के आसपास, मोहली और सरीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। संवाद विज्ञापन

मोहली और एजुकेशन बोर्ड की कल बिजली बंदधर्मशाला। विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव हेतु 10 सितंबर को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 63 केवी लोअर मोहल, 250 केवी लोअर मोहली-1,400 केवी एजुकेशन बोर्ड कालोनी आदि ट्रांसफॉर्मर्स के तहत आने वाले क्षेत्रों मस्जिद के आसपास, मोहली और सरीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। संवाद

धर्मशाला। विद्युत उपमंडल-2 के सहायक अभियंता लोकेश चौधरी ने बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रख-रखाव कार्य के चलते 10 सितंबर को डीटीआर 250 केवीए मस्तपुर के तहत आने वाले क्षेत्र मस्तपुर, इच्छी, कंदरेहड़, अपर चैतड़ू और साथ लगते क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर उक्त कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील भी की है। संवाद