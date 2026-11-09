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Kangra News: ट्रक से टाइलें उतारते समय श्रमिक पर गिरा ढेर, गंभीर घायल

Mon, 09 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:55 PM IST
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Pile of tiles falls on worker while unloading from a truck; he sustains serious injuries.
गंभीर हालत में श्रमिक टांडा अस्पताल रेफर, स्थिति बनी है स्थिर
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देहरागोपीपुर (कांगड़ा)। देहरा के खबली दोसड़का में रविवार को निर्माणाधीन होटल में ट्रक से टाइलें उतारते समय भारी ढेर एक श्रमिक के ऊपर गिर गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार होटल निर्माण के लिए टाइलों से भरा ट्रक मौके पर पहुंचा था। श्रमिक ट्रक से टाइलों के बंडल उतार रहे थे। इसी दौरान अचानक टाइलों का संतुलन बिगड़ गया और भारी ढेर एक श्रमिक के ऊपर जा गिरा। अन्य श्रमिकों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे टाइलों के नीचे से बाहर निकाला। गंभीर चोटें लगने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गया।
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इसके बाद घायल को देहरा के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे टांडा अस्पताल रेफर कर दिया।
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उधर, एएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस के पास इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। संवाद
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