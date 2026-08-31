Kangra News: परमार ने जाना नड्डा का हाल

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उन्होंने जेपी नड्डा को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण और राष्ट्रसेवा के प्रति प्रतिबद्धता सदैव प्रेरणादायी रही है। उन्होंने जेपी नड्डा के जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की कामना करते हुए जल्द देश सेवा देने की बात कही। इस बीच जेपी नड्डा ने विपिन परमार व अन्य नेताओं से प्रदेश में चल रही राजनीति का हाल भी जाना। संवाद

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पालमपुर (कांगड़ा)। सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से नई दिल्ली में मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान उनके साथ प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर व पूर्व विधायक रविंद्र धीमान भी साथ रहे।