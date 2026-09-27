Kangra News: पंचायतें अब खरीद सकेंगी तीन लाख तक का फर्नीचर

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विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, ग्राम पंचायतों के कार्यालय उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर की खरीद अब अनटाइड ग्रांट के बजट से संभव होगी। हालांकि, खरीद के लिए अधिकतम सीमा तीन लाख रुपये तय की गई है। इस निर्णय से पंचायत भवनों में जरूरी बुनियादी ढांचा और कार्यालय सुविधाएं जुटाने की राह आसान होगी।विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फर्नीचर खरीद की पूरी प्रक्रिया निर्धारित वित्तीय नियमों के तहत ही पूरी की जाएगी। इसके लिए पंचायतों को 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2002' में तय प्रावधानों, शर्तों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। खरीद में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनदेखी या औपचारिकता में लापरवाही मान्य नहीं होगी।जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस स्वीकृति की सूचना अपने-अपने जिलों की सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाएं, ताकि निर्धारित नियमों के तहत ही बजट का उपयोग हो सके। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने निदेशालय द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।