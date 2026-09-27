Kangra News: मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस प्रवक्ता पुनीत मल्ली, कांगड़ा के विकास पर की चर्चा

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मुलाकात के दौरान पुनीत मल्ली ने प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता पद की अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संगठन द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी को वह पूरी निष्ठा, सक्रियता और समर्पण के साथ निभाएंगे।पुनीत मल्ली ने कहा कि कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल से ही जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले में पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत किया जाएगा।साथ ही, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। बैठक में जिले के संगठनात्मक ढांचे को धार देने और विभिन्न जनहितैषी योजनाओं को गति देने पर भी मंथन हुआ।