Kangra News: कृषि वैज्ञानिक मंच की कार्यकारिणी गठित, डॉ. संजय शर्मा बने अध्यक्ष

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नई कार्यकारिणी में डॉ. आदर्श कुमार, डॉ. आशु चंदेल, डॉ. सुनील ठाकुर व डॉ. संजय कुमार शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया है। डॉ. सुभाष शर्मा को सचिव, जबकि डॉ. संदीप दटवालिया, डॉ. राकेश कुमार, डॉ. राधिका शर्मा व डॉ. स्मृति पठानिया को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डॉ. परवीन शर्मा को कोषाध्यक्ष, डॉ. गोपाल कतना को सहायक कोषाध्यक्ष, डॉ. सुशांत भारद्वाज को जनसंपर्क अधिकारी और डॉ. सेलेज सूद को कार्यक्रम अधिकारी बनाया गया है।नव-निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा ने सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि मंच की मजबूती एकता, व्यावसायिक निष्ठा और सामूहिक प्रयासों में निहित है। इससे पहले पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। बैठक का आयोजन हाइब्रिड (ऑनलाइन व ऑफलाइन) मोड में हुआ, जिसमें देश-प्रदेश के विभिन्न कृषि संस्थानों के वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।सम्मेलन का शुभारंभ निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र कुमार सांख्यान के स्वागत संबोधन से हुआ। केंद्रीय विवि के डीन (अकादमिक) डॉ. प्रदीप कुमार ने मंच की प्रासंगिकता पर विचार रखे, जबकि निवर्तमान महासचिव डॉ. संजय शर्मा ने प्रगति रिपोर्ट पेश की।