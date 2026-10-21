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Kangra News: बज्रेश्वरी दिर में नवमी पर चढ़ा 8.68 लाख का चढ़ावा

Wed, 21 Oct 2026 03:41 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 21 Oct 2026 03:41 AM IST
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Offerings worth 8.68 lakh made at Bajreshwari Temple on Navami
कांगड़ा। शक्तिपीठ श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर कांगड़ा में शारदीय नवरात्र का समापन हुआ। नवमी पर पर श्रद्धालुओं ने 8,68,100 रुपये का चढ़ावा अर्पित किया गया। मंदिर अधिकारी प्रकाश चंद ने बताया नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं ने मां बज्रेश्वरी देवी के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में सफाई, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए थे। संवाद
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