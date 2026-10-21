Kangra News: इंदौरा में 15 लाख से बने मैदान का किया लोकार्पण

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विधायक ने कहा कि ग्राउंड बनने से क्षेत्रवासियों को सामूहिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान मिला है। ग्राउंड के विस्तार और विकास के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही ग्राउंड से सटे तालाब का भी सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा।उन्होंने कृष्ण रामलीला क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी को विजयदशमी की बधाई दी। इस अवसर पर एसडीएम डॉ. सुरिंद्र ठाकुर, डीएसपी संजीव यादव, थाना प्रभारी आशीष पठानिया, क्लब प्रधान सुमित चंद्र शर्मा और उमाकांत सूदन मौजूद रहे। संवाद