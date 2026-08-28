Kangra News: जन्माष्टमी से पहले नूरपुर का रोशनी से शृंगार
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:30 AM IST
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नूरपुर (कांगड़ा)। राज्य स्तरीय श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर नूरपुर शहर सजने लगा है। नगर परिषद ने शहर के प्रमुख स्थानों को रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाने की पहल की है।
नगर परिषद की अध्यक्ष नीति महाजन ने चौगान और न्याजपुर बस स्टैंड पर स्थापित हाईमास्क लाइट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय महाजन समेत नगर परिषद के प्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे।
नीति महाजन ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थानों को रोशन करने के साथ वाल्मीकि मंदिर तालाब परिसर में 16 लाइट्स लगाई गई हैं। बिजली के पोल और अन्य स्थानों पर ट्राईकलर लाइट्स भी स्थापित की गई हैं, जो रात के समय शहर की सुंदरता बढ़ा रही हैं।
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आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था पर 15 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि शहर को और आकर्षक बनाने के लिए लाइट्स लगाने का काम अभी जारी है।
यह रोशनी व्यवस्था केवल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि स्थायी रूप से शहर की सुंदरता बढ़ाएगी। जन्माष्टमी के बहाने शुरू हुआ रोशनी का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी नूरपुर की रातों को जगमगाता रहेगा।
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नगर परिषद की अध्यक्ष नीति महाजन ने चौगान और न्याजपुर बस स्टैंड पर स्थापित हाईमास्क लाइट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय महाजन समेत नगर परिषद के प्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे।
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नीति महाजन ने बताया कि शहर के प्रमुख स्थानों को रोशन करने के साथ वाल्मीकि मंदिर तालाब परिसर में 16 लाइट्स लगाई गई हैं। बिजली के पोल और अन्य स्थानों पर ट्राईकलर लाइट्स भी स्थापित की गई हैं, जो रात के समय शहर की सुंदरता बढ़ा रही हैं।
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आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था पर 15 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि शहर को और आकर्षक बनाने के लिए लाइट्स लगाने का काम अभी जारी है।
यह रोशनी व्यवस्था केवल श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि स्थायी रूप से शहर की सुंदरता बढ़ाएगी। जन्माष्टमी के बहाने शुरू हुआ रोशनी का यह सिलसिला आने वाले दिनों में भी नूरपुर की रातों को जगमगाता रहेगा।