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सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे कोई पात्र परिवार : किशोरी

Tue, 08 Sep 2026 08:57 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 08 Sep 2026 08:57 AM IST
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No eligible family should be deprived of the benefits of government schemes: Kishori
बैजनाथ (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के नौवें चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बीडीओ कार्यालय के सभागार में विधायक किशोरी लाल की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत पात्र परिवारों के चयन, उनके सत्यापन और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
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विधायक किशोरी लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ प्रदेश के उन परिवारों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आह्वान किया कि नौवें चरण के दौरान एक भी पात्र परिवार लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल पात्र परिवारों का चयन करना भर नहीं है, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। बैठक के दौरान विभिन्न पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों ने योजना से जुड़े सुझाव और समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं।
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विधायक ने सभी को आश्वस्त किया कि जरूरी व महत्वपूर्ण विषयों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में बीडीओ डॉ. विवेक गुलेरिया, नायब तहसीलदार गुरमुख सिंह, एसईबीपीओ अजय सिंह सहित विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
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