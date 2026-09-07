सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे कोई पात्र परिवार : किशोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विधायक किशोरी लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ प्रदेश के उन परिवारों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आह्वान किया कि नौवें चरण के दौरान एक भी पात्र परिवार लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल पात्र परिवारों का चयन करना भर नहीं है, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। बैठक के दौरान विभिन्न पंचायतों से आए जनप्रतिनिधियों ने योजना से जुड़े सुझाव और समस्याएं विधायक के समक्ष रखीं।विधायक ने सभी को आश्वस्त किया कि जरूरी व महत्वपूर्ण विषयों को सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में बीडीओ डॉ. विवेक गुलेरिया, नायब तहसीलदार गुरमुख सिंह, एसईबीपीओ अजय सिंह सहित विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।