Kangra News: आठ दिन बाद खत्म हुई नेहा वर्मा की भूख हड़ताल
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 11 Sep 2026 03:57 AM IST
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जालग/जयसिंहपुर/लंबागांव (कांगड़ा)। कोसरी पंचायत के उंबर बल्ही, बल्ह और महाराज नगर दबाटा में पुलिया निर्माण और टंबर पंचायत में पंचायत घर बनाने की मांग को लेकर पूर्व प्रधान नेहा वर्मा की आठ दिन से जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल वीरवार को समाप्त हो गई।
जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव ठाकुर और लंबागांव के बीडीओ सिकंदर ने धरनास्थल पर पहुंचकर नेहा वर्मा से बातचीत की और जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। प्रशासन ने बल्ह में पुलिया निर्माण और उंबर बल्ही को उंबर में बने नए पुल से जोड़ने का आश्वासन दिया।
इसके बाद विधायक एवं मंत्री यादविंद्र गोमा भी बल्ह पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर पुल निर्माण के लिए प्रारंभिक तौर पर पांच लाख रुपये देने की बात कही और बीडीओ को एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए।
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टंबर पंचायत में पंचायत घर का निर्माण भी जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया। अनशन के दौरान ग्रामीणों और महिला मंडलों ने नेहा वर्मा का समर्थन किया।
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जयसिंहपुर के एसडीएम संजीव ठाकुर और लंबागांव के बीडीओ सिकंदर ने धरनास्थल पर पहुंचकर नेहा वर्मा से बातचीत की और जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। प्रशासन ने बल्ह में पुलिया निर्माण और उंबर बल्ही को उंबर में बने नए पुल से जोड़ने का आश्वासन दिया।
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इसके बाद विधायक एवं मंत्री यादविंद्र गोमा भी बल्ह पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर पुल निर्माण के लिए प्रारंभिक तौर पर पांच लाख रुपये देने की बात कही और बीडीओ को एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए।
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टंबर पंचायत में पंचायत घर का निर्माण भी जल्द शुरू करवाने का आश्वासन दिया। अनशन के दौरान ग्रामीणों और महिला मंडलों ने नेहा वर्मा का समर्थन किया।